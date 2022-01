Fiorentina-Torreira: un amore destinato a durare?

Lucas Torreira vuole la Fiorentina: la Società farà uno sforzo per confermarlo?

Filippo Angelo Porta

Torreira è arrivato a Firenze l'estate scorsa, così: con un borsone pieno di vestiti e un biglietto di sola andata. Tanta era la sua voglia di dimostrare, alla fine, di non essere mai partito dall'Italia; di essere ancora quel giocatore che, ai tempi della Sampdoria, correva e vinceva tutti i contrasti a centrocampo; che i tre anni all'estero - prima all'Arsenal e poi all'Atletico - sono serviti per formarsi e che era tempo di tornare nel campionato in cui è diventato grande.

La Fiorentina e Firenze, quindi, come grande occasione di rilancio. E, a giudicare dalle sue prestazioni, il suo rilancio è lì, pronto per essere servito. E' un bel piatto, ricco di colori e sapori. Un secondo di carne, se vogliamo. Il profumo è per veri intenditori. Chef Italiano sa come valorizzarlo. I tempi bui dell'Arsenal paiono ormai un lontano ricordo.

Ora è finalmente qui. E, da quando è arrivato, il centrocampo viola ha trovato il suo metronomo, il suo equilibrio, la sua quadra. Guai ora a toccare questo meccanismo perfetto. In fin dei conti, se il piatto è buono, perché cambiare gli ingredienti? Adesso, la palla passa a Pradè. C'è un accordo di massima con gli inglesi per un riscatto a circa 15 milioni. Se ne parla da qualche settimana, ma, complice anche il momento delicato causa pandemia, la cautela sembra adesso primeggiare. I conti, purtroppo, non sorridono quasi per nessuno, e anche la nuova riduzione degli spettatori allo stadio rischia di far perdere importanti entrate al club. Cosa fare, allora? Va bene pensare e riflettere, ma, come detto, il piatto è lì, pronto per essere servito. Attenzione, dunque, a non farlo "freddare", sarebbe un errore da non commettere.