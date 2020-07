L’A.I.A., attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni per le gare di Serie A in programma domani, valide per per la 15ª giornata di ritorno. Fiorentina-Torino è stata affidata al signor Maurizio Mariani, fischietto 38enne della sezione di Aprilia. Questa la squadra completa:

FIORENTINA – TORINO Domenica 19/07 h. 19:30

MARIANI

GIALLATINI – CALIARI

IV: ROS

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PASSERI