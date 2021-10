Fiorentina-Napoli, una designazione inaspettata ma di prospettiva

A Firenze arriva Sozza un arbitro giovane ma di prospettiva, una scommessa del designatore Rocchi. Conosciamolo meglio

La designazione per Fiorentina-Napoli di Simone Sozza lascia molti addetti ai lavori perplessi perché è molto particolare e la possiamo analizzare in questo modo: visto che negli ultimi turni la Fiorentina è stata arbitrata da fischietti internazionali che non hanno fatto molto bene, Rocchi ha deciso giustamente di rischiare anche un giovane. Fiorentina-Napoli è sicuramente una partita importante e molto difficile ma nella designazione di Sozza emerge la fiducia che il designatore ripone in lui. Ha solo 10 presenze in serie A, ma è di grande spessore che sa stare in campo, che fischia e non gestisce, insomma è un decisionista ed è uno dei migliori arbitri che Rocchi poteva scegliere. E' forse un azzardo ma visto che azzardando con gli altri più esperti non è andata molto bene, Rocchi ha preso la decisione di lanciare il giovane Sozza che è novizio per entrambe le squadre. Una scelta coraggiosa, ma di grande prospettiva e bisogna dare atto a Rocchi di comportarsi come quando era lui stesso un arbitro e designare un fischietto che sia un vero arbitro in mezzo al campo. Cambiando argomento, vorrei ricordare che diversi mesi fa nella nostra rubrica scrivemmo che Chiffi e Pairetto sarebbero stati i potenziali nuovi internazionali e così è stato vista la scelta fatta qualche giorno fa.