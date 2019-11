Fiorentina-Lecce per l’Alzheimer, al Franchi raccolta fondi AIMA

Il cuore dei tifosi viola per l’Alzheimer. AIMA Firenze (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) invita i tifosi della Fiorentina a un gesto di solidarietà verso la malattia di Alzheimer in occasione della raccolta fondi che l’ACF Fiorentina ha concesso ad AIMA Firenze per la partita Fiorentina – Lecce che si terrà allo Stadio Franchi sabato 30 novembre 2019 alle 20.45. Prima del fischio d’inizio i volontari di AIMA accoglieranno i tifosi all’interno dello Stadio in prossimità dei tornelli, con pettorine e cappelli. La somma raccolta sarà finalizzata all’attività svolta a sostegno di malati e familiari, che l’associazione porta avanti da 25 anni attraverso la rete dei Centri di Ascolto Alzheimer. A tutti, bambini e adulti, verrà data in regalo una bandierina con il giglio della Fiorentina. Il Presidente AIMA Manlio Matera e tutti i suoi collaboratori ringraziano quanti contribuiranno.

L’Alzheimer è una malattia che colpisce le persone anziane, ma che risulta devastante per l’intero nucleo familiare. Le ricerche epidemiologiche sulla diffusione della patologia stimano in Toscana circa 86.000 casi di demenza, tra i quali i malati di Alzheimer sono circa 47.000 (il 55%). Info su www.aimafirenze.it o info@aimafirenze.it tel 055433187.