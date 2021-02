“A Firenze non è mai facile vincere, l’Inter ha fatto una buonissima partita ed è tornata a casa con tre punti molto pesanti“. Anche il doppio ex Christian Vieri ha voluto commentare la sfida tra due delle squadre in cui ha giocato in carriera, durante l’ormai consueto appuntamento della Bobo Tv sul suo canale Twitch. Vieri nel suo anno alla Fiorentina fu allenato proprio dall’attuale tecnico viola, Cesare Prandelli.