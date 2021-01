Alessandro Cattelan si candida: “Pronto a scendere in campo in Fiorentina-Inter”

L’ultima pazza storia che arriva dalla FA Cup inglese racconta non solo il 3-0 del Crawley Town (formazione di quarta serie) contro il Leeds, che gioca in Premier League. Ma anche dell’ingresso in campo nel finale di un personaggio della tv con la maglia dei padroni di casa. E prendendo spunto da qui, Alessandro Cattelan ha lanciato la sua “candidatura” per la gara di mercoledì di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Ecco il post twitter del noto presentatore tv, tifoso nerazzurro: