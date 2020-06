Fiorentina, iniziati i lavori della nuova sede a Bagno a Ripoli

Come riportato da QuiAntella.it, hanno preso il via i lavori della nuova sede gigliata a Bagno a Ripoli. La bella cascina, ex centro di formazione Enel, sarà trasformata nella sede di rappresentanza della Fiorentina con uffici della dirigenza annessi. In attesa che in Autunno sia ultimato l’iter amministrativo con l’approvazione della variante urbanistica, sono iniziati anche i primi interventi di sistemazione dell’area circostante. In quest’ultima saranno realizzati i dieci campi da gioco.