“Fiorentina doveva svelare clausola. Italiano si aspettava qualcosa di diverso”

Così Alessandro Bocci: "La clausola è un falso problema, ma la permanenza dipende dalle ambizioni"

"La clausola è un falso problema perchè non ho mai visto nessun club spendere certe cifre per un allenatore, se non il Bayern con Nagelsmann. Faccio complimenti a Mandarini del Corriere dello Sport che scrivendo della panchina del Napoli ha rivelato una notizia che non era emersa prima. Magari sarebbe stato meglio se la Fiorentina l'avesse comunicata ad inizio stagione, per evitare che si creasse questa situazione. Italiano è un allenatore ambizioso e se la Fiorentina avrà la stessa ambizione di voler crescere, allora resterà. Credo che Italiano si aspettasse di essere chiamato per discutere il rinnovo e che non abbia condiviso alcune mosse di mercato, ad esempio voleva Berardi ed è arrivato Ikonè".