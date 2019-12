Fine di un incubo, l’ex Torino Sereni assolto dalle accuse di molestie verso la figlia

Matteo Sereni, che molti tifosi viola ricorderanno per le grandi parate nella sfida col Torino valida per l’accesso in Champions League, è stato assolto dal tribunale di Torino. Un processo durato ben 9 anni, che ha anche impedito all’ex portiere di vedere i figli per tutto questo lasso di tempo. Le accuse pesantissime, di molestie verso la figlia minore di soli 4 anni, sono state fatte dalla moglie a seguito di una complicata separazione e solo oggi sono state confutate dal tribunale di Torino che ha accolto la tesi della difesa secondo la quale i figli di Matteo “sono stati per lungo tempo e reiteratamente interrogati con modalità inappropriate e potenzialmente suggestive di falsi ricordi dalla moglie separata Silvia Cantoro, dalla suocera Franceschina Mulargia e dai consulenti tecnici in ambito civile e penale“.