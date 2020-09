Fine della telenovela, Messi resta al Barcellona: “Ma volevo andarmene”

La telenovela Messi è all’epilogo: resta in blaugrana. “Ma volevo andarmene – annuncia lo stesso Leo in un’esclusiva con Goal.com -. La gestione di Bartomeu al Barcellona è un disastro. Resto perché non mi è stato permesso di andar via e non voglio iniziare una battaglia legale col club“. Lo scrive gazzetta.it.