Figc, oggi il meeting con il Cts. Poi Gravina si confronterà con il premier Conte

Oggi pomeriggio, dalle 15.30 alle 16.30, andrà in scena l’attesissimo incontro fra la FIGC, nella persona del presidente Gabriele Gravina, e il Comitato tecnico scientifico nel quale si metterà mano al protocollo per la ripresa degli allenamenti di gruppo dal 18 maggio. Secondo il Corriere dello Sport la Federazione recepirà le indicazioni del Cts e poi dovrà migliorare il protocollo, il cui punto più critico sembra essere quello legato alla quarantena per i “contatti stretti” dell’eventuale nuovo positivo. Cosa succederebbe, in sostanza, se un giocatore dovesse amalarsi in ritiro o durante il periodo delle partite? Su questo e tanti altri punti le parti si confronteranno prima di mettere per iscritto quanto deciso. Nei prossimi giorni, poi, il presidente Gravina si vedrà col premier Conte: molto in fatto di tempi dipenderà dal ‘decreto maggio’, ma la sensazione è che entro la settimana, al più tardi l’inizio della prossima, le due parti si vedranno per capire insieme punti a favore e a sfavore della ripresa del calcio italiano.