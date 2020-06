Figc non perdona: se una squadra non rispetterà protocollo medico, verrà esclusa dal campionato

Sport Mediaset annuncia un’importante presa di posizione della FIGC per garantire il rispetto del protocollo Covid-19 da parte di tutti i club. Finora non sono emerse particolari violazioni, ma tutti sembrano essere d’accordo sull’importanza di seguire questa linea. Anche per questo, nella riunione post Comitato di Presidenza della Figc, è emersa una proposta, che verrà discussa nel Consiglio federale di lunedì. Chi non rispetterà il protocollo, verrà escluso dal campionato. Senza se e senza ma. Una sanzione pesantissima, che tra pochi giorni potrebbe diventare “legge”. A conferma di come il mondo del calcio non voglia correre il rischio di vedersi constretto a fermare nuovamente la stagione prima del termine per colpa di qualche mancanza del rispetto delle regole.