Figc, il Consiglio approva playoff e algoritmo col voto contrario della Serie A

In Consiglio Federale passa la linea del presidente Gabriele Gravina. Grazie alla maggioranza di 18 voti a favore e solo 3 contrari, il Consiglio Figc, in scena dalle 12 a Roma, ha approvato le linee guida proposte dal presidente in caso di nuovo stop al campionato, linee guida che prevedono anche il ricorso a playoff e playout e all’algoritmo. L’algoritmo, inoltre, servirà a stabilire le qualificazioni alle competizioni europee e le retrocessioni. Lo riporta Gazzetta.it.