Figc, Gravina sulla ripresa: “Campionato senza partite al nord è una possibilità”

“Quando il Paese tornerà a vivere, quando ci saranno le condizioni per altri settori tornerà anche il calcio. Lo dico una volta per tutte: il campionato va portato a termine. C’è tempo”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un’intervista a Repubblica ribadisce la sua linea: la stagione riprenderà, non si ancora quando e come ma riprenderà. “La Fifa ha tracciato la via: non comincerà la nuova stagione senza aver concluso prima questa. Se ci faranno giocare a inizio giugno, abbiamo le date utili per terminare a fine luglio. A seguire, le coppe. Se invece dovremo ripartire a settembre, chiuderemo a novembre. Per ritornare in campo a gennaio”. Gravina poi parla di dove si giocherà: “Sì, sarà molto difficile giocare a Bergamo alla ripresa, così come a Milano, Brescia e Cremona. Un campionato sotto il Rubicone, senza partite al nord, è una possibilità”.