Fifa, via al piano di aiuti: subito 150 milioni di dollari alle federazioni

La Fifa avvia da subito il “piano Marshall” evocato dal presidente Gianni Infantino: nei prossimi giorni verranno distribuiti 150 milioni di dollari alle 211 federazioni. Si tratta del primo step del piano di aiuti per sostenere la famiglia del calcio nell’emergenza coronavirus. “La pandemia ha prodotto una sfida senza precedenti per l’intera comunità calcistica ed è compito della Fifa supportare chi ha urgenti necessità. Cominciamo fornendo immediata assistenza alle nostre federazioni, molte delle quali stanno fronteggiando seri disagi finanziari. È un primo passo di un vasto piano che svilupperemmo per rispondere all’emergenza che investe l’intera comunità calcistica”, ha detto Infantino. La Fifa può attingere alle ingenti riserve accumulate negli ultimi anni dopo gli sperperi dell’era Blatter. Nell’ambito di questa misura, verranno anticipati i pagamenti relativi al programma di sviluppo Forward 2.0, senza condizionalità relative a specifici criteri: nei prossimi giorni, quindi, 500mila dollari per ciascuna federazione, più eventuali compensazioni residue per le annualità 2019 e 2020. Lo scrive Gazzetta.it.