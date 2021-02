Fascetti: “Fiorentina troppi passaggi a vuoto. Vlahovic talento puro “

Eugenio Fascetti, ex allenatore tra le altre di Lazio, Torino e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno:

Puntare su Vlahovic è la strada giusta. Il ragazzo ha tutto, tecnica, potenza e velocità. Prandelli è stato bravo nel gestirlo, sono sicuro che farà una bellissima carriera e può migliorare ancora. Sul piano caratteriale invece non mi spiego alcuni passaggi a vuoto della squadra. Almeno la grinta non dovrebbe mai mancare, il primo tempo di ieri lasciava presagire un esito diverso. Il calcio è così, è bastato poco per ribaltare l’esito di una partita.