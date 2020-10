L’attaccante dello Spezia, Diego Farias, autore del gol del 2-2, ha parlato a Dazn dopo il pari contro la Fiorentina:

Noi siamo giovani, la Fiorentina è una squadra esperta. Siamo partiti male, ma poi siamo venuti fuori e abbiamo preso in mano la partita. Abbiamo anche sfiorato la vittoria. Vogliamo far vedere chi siamo. Dobbiamo giocare con coraggio perché possiamo starci in Serie A, lo vogliamo dimostrare