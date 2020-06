La provocazione: “Farei bere a Pessina 2 litri di acqua e lo porterei in Fiesole…”

Gianfranco Monti, intervenuto al Pentasport, ha detto la sua da tifoso sulla questione stadio:

Ogni giorno si cambiano le carte in tavola, prima il Franchi non si poteva toccare e ora si parla di fare la cittadella intorno al Franchi. Così sfioriamo il ridicolo. Io sono innamorato del Franchi, ma è uno stadio fatiscente. A Pessina farei bere 2 litri d’acqua, poi lo porterei in Curva Fiesole augurandomi che sia una giornata di pioggia, e poi lo accompagnerei serenamente nei bagni e a guardare tutte le crepe che ci sono, così si renderebbe conto se le curve sono perfette e non vanno buttate giù.