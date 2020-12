Fallo di mano, sta per cambiare di nuovo la regola: la novità

Sta per cambiare ancora una volta la regola del “fallo di mano” nel calcio. Quello offensivo, non quello difensivo che sarà solo “chiarito” nel corso del prossimo Annual Meeting. L’International Board sta preparando una parziale retromarcia rispetto alle regole vigenti dal 2019. L’ultimo tocco prima che la palla entri in porta, sarà sempre punito col fallo anche se il “mani” sarà involontario. Per i tocchi precedenti, in caso di involontarietà, l’eventuale gol successivo non verrà annullato. Mercoledì prossimo verrà discussa questa modifica e dal prossimo giugno sarà ufficiale visto che prima dell’approvazione definitiva si dovrà aspettare almeno fino a febbraio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.