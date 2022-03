Fallimento Italia, Chiellini: “Siamo affranti, un grande vuoto dentro di noi”

Un altro flop mondiale per gli azzurri

"C'è grande delusione, anche oggi abbiamo fatto una buona gara. Non siamo stati presuntuosi, ma da settembre ad oggi abbiamo fatto degli errori e li abbiamo pagati. Sono orgoglioso dei miei compagni, ma siamo affranti. Dentro di noi rimarrà un grande vuoto, mi auguro che possiamo riempirlo in futuro insieme al mister che reputo fondamentale. Abbiamo creato occasioni, non ho nulla da imputare. Ultima partita in Nazionale? Gioco la prossima, poi vediamo".