Facchinetti: “Firenze nel mio cuore, auguro solo il meglio alla Viola”

Roby Facchinetti, cantautore, compositore, tastierista e volto dei Pooh è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Ho abitato tanti anni a Firenze, nei pressi di Pontassieve, in quella casa sono nati tanti album dei Pooh. Sono tifoso atalantino ma il legame con Firenze lo porto nel cuore. La Fiorentina si deve risollevare perché ha una storia importantissima e deve mantenere il suo prestigio. Parliamo di Firenze, una delle città più belle al mondo, non può non avere una squadra indegna di tale nome. A volte nel calcio, come nella vita, ci sono momenti positivi e negativi ma sono sicuro che con Commisso si rialzerà presto.