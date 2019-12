Facchetti: “innamorato di B. Valero. Il pubblico la vera arma in più dei viola”

Gianfelice Facchetti è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno:

Per l’Inter giocare al Franchi non è mai facile, in qualsiasi momento dell’anno. È una partita di reazione dopo l’eliminazione in CL, così come è delicata per la Fiorentina che sta vivendo un momento difficile. La Fiorentina è una squadra con delle fragilità, ma basta veramente poco per accendere il pubblico viola che sa far scaldare la squadra e a quel punto saltano tutte le nostre previsioni ed analisi. Gli ex viola sono tutti dei professionisti. Sono innamorato di Borja Valero come giocatore, avrei preferito averlo qualche anno prima in casa mia. È un giocatore di un’intelligenza e di visione di gioco esagerati. Anche Vecino nei momenti decisivi non è mai venuto meno, è sempre stato determinante. Devo ammettere che pensavo che Ribery fosse venuto a a svernare in Italia, invece mi sono dovuto ricredere e sono dispiaciuto per il suo infortunio. Se l’Inter farà la sua parte non servirà ringraziare un infortunio, seppur di un grande giocatore.