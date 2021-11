Ex viola, Ribery verso il recupero. Colantuono: “Con la Lazio lo voglio dal 1′”

Le Roi, reduce da un problema accusato contro il Napoli domenica scorsa, è pronto a sfidare Sarri

L'ex Fiorentina Franck Ribery, reduce da un problema fisico dopo aver preso una botta nel match contro il Napoli domenica scorsa, è sulla strada del pieno recupero ed il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono dice in conferenza stampa parlando dell'asso francese: "Ha vissuto una settimana particolare, dopo la botta nel derby, abbiamo cercato di gestire il tutto in modo intelligente. Ma sta bene e si sta allenando. Mi auguro fortemente che Ribery sia in campo fin dal primo minuto, è troppo importante per noi e può aiutare Simy a sbloccarsi".