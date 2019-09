Ex viola: mister Ranieri in corsa per la panchina della Guinea

Claudio Ranieri non ne vuol sapere di fermarsi. Dopo i fasti sulla panchina del Leicester ed il ritorno alla Roma, l’ex allenatore della Fiorentina sarebbe in corsa per la panchina di una Nazionale. Secondo L’Equipe, infatti, il mister romano potrebbe diventare il nuovo c.t. della Guinea, dopo l’esonero di Paul Put a seguito dell’eliminazione dagli ottavi di finale nell’ultima Coppa d’Africa. C’è comunque una folta concorrenza per Ranieri: da Paulo Duarte a Daniel Breard, passando per Didier Six.