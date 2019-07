Ex viola, Lo Faso presentato al Lecce di Liverani: “Voglio dimostrare il mio valore”

Esordì in Serie A nel 2016 a 18 anni con la maglia del Palermo, ma complici problemi di varia natura Simone Lo Faso non è ancora riuscito ad affermarsi. Neppure a Firenze, dove è stato l’anno successivo sotto la guida di Pioli: un brutto infortunio lo tenne fuori per quasi tutta la stagione. Ci riproverà ripartendo da Lecce, dove troverà un altro ex viola, seppur di più lungo corso: Fabio Liverani. Lo Faso, prelevato dai pugliesi via Palermo, è stato presentato oggi: “Non vedo l’ora di dimostrare il mio valore“, ha detto al sito ufficiale del club.