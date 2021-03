Ex viola: in Ligue 1 Jovetic a segno col Monaco

Ha girato mezza Europa e adesso pare abbia ritrovato la propria dimensione in quel di Monaco. Nel Principato Stevan Jovetic è ripartito, dopo alcune esperienze non proprio esaltanti, e sta aiutando i monegaschi a restare nelle primissime posizioni della classifica di Ligue 1. I biancorossi stasera giocavano in anticipo sul campo del St-Etienne, a cui hanno rifilato un rotondo 4-0. L’ex attaccante della Fiorentina ha segnato il primo gol della serata, al 13′. Adesso il Monaco è momentaneamente quarto in graduatoria.

