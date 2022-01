Ex viola: Iachini vuole Caceres a Parma. Sull’uruguaiano c’è anche un club di A

L'allenatore marchigiano ed il difensore ex Barcellona hanno lavorato insieme a Firenze per due stagioni

Ai margini nel Cagliari tra mille polemiche, Martin Caceres è in cerca di una nuova sistemazione in questa finestra di mercato. Tra un possibile ritorno in patria e piste estere alquanto esotiche, negli ultimi giorni è spuntata anche l'opportunità legata al Parma in Serie B. Nella città emiliana lo vorrebbe l'ex tecnico gigliato Beppe Iachini, che ha avuto appunto il difensore uruguaiano nelle due stagioni precedenti in quel di Firenze. In Italia, però, i ducali se la devono vedere anche con un club di Serie A, ossia la Salernitana.