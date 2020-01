Ex viola: Cerci delude e la Salernitana pensa ad una maxi multa

La Salernitana ha proposto una multa per Alessio Cerci pari al 25% della retribuzione mensile come riporta il Corriere dello Sport. La decisione del club campano, arrivata dopo un incontro tra Lotito, Mezzaroma e l’avvocato Gentile, è stata presa dopo che il calciatore, il 19 dicembre scorso, aveva pubblicato su Instagram un post in cui faceva chiarezza sulle sue condizioni fisiche, con tanto di foto del referto medico. Una violazione del regolamento interno secondo la Salernitana, che ha fatto scattare la sanzione. La “palla” ora passa al Collegio Arbitrale della Lega B, che a stretto giro di posta si pronuncerà sulla vicenda. Per Cerci, arrivato a Salerno nell’estate scorsa, pochissime presenze: appena 4, per 54 minuti totali in campo.