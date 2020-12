Ex viola, Boateng: “I giocatori bianchi non ci aiutano nella lotta al razzismo, i giovani…”

In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex attaccante della Fiorentina, Kevin-Prince Boateng, ora al Monza, parla di razzismo nel calcio e non solo. Queste le sue parole:

Nella battaglia al razzismo all’interno del mondo dello sport non mi ha contattato alcun calciatore bianco. D’altronde, sono loro che comandano. Se mi chiamasse un collega bianco e mi aiutasse in questa lotta, sicuramente saremmo più ascoltati. I giovani calciatori? Non pensano a tutto questo, loro hanno in testa soltanto auto e videogiochi. Quando ero al Tottenham, dovevo pulire gli scarpini dei vecchi. Il mio futuro? Continuerò fino a quando avrò passione, altrimenti lascerò spazio a chi ancora sogna questo mestiere.