Ex viola, Boateng criticato da Matthaus: “I giorni da grande giocatore sono finiti”

L'ex attaccante gigliato adesso è all'Hertha Berlino

Con la maglia dell'Hertha Berlino Kevin-Prince Boateng per il momento non sta impressionando. Appena 267 i minuti giocati da inizio stagione e solo sei le presenze tra campionato e coppa. Ecco perché l'ex campione tedesco Lothar Matthaus a Sky Sport Deutschland critica non poco l'attaccante ghanese, in viola per i primi mesi della stagione 2019/2020: "Non ho ancora capito quale ruolo abbia Boateng nell'Hertha. So che è molto legato al d.s. dai tempi dell'Eintracht Francoforte, quando ancora era un gran giocatore. Ma quei tempi sono finiti da un pezzo".