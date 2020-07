Ex viola, Balzaretti esalta Ilicic: “Senza dubbio è tra i tre giocatori più forti della Serie A”

Durante il riposo di Juventus-Atalanta, che ha visto al 45′ i nerazzurri rientrare negli spogliatoi in vantaggio sui Campioni d’Italia, Federico Balzaretti, opinionista di Dazn ed ex terzino anche della Fiorentina, ha parlato in toni entusiastici di Josip Ilicic:

Ricordo che spesso a Palermo ci faceva arrabbiare, perdeva con grande ingenuità dei palloni che invece avrebbe dovuto tenere a tutti i costi per far salire la squadra. Era magrissimo ma già a quei tempi si vedeva che aveva mezzi tecnici impressionati. Adesso sono convinto che sia tra i tre giocatori più forti della nostra Serie A, quello che fa è incredibile. Segna dei gol stupendi. Ora deve solo tornare in condizione.