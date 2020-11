Ex obiettivi viola, Paquetà incensato dalla critica francese: “E’ un guerriero”

“Ci si aspettava un artista, piuttosto lento e raffinato, abbiamo scoperto invece un guerriero, efficace nei duelli con in più un piede delicato“: così L’Equipe su Paquetà, ex trequartista del Milan passato al Lione durante l’ultimo mercato estivo. Il brasiliano sta facendo molto comodo al tecnico ex Roma Rudi Garcia, che lo sta impiegando sempre di più. Il sudamericano era stato accostato anche alla Fiorentina, in particolare nell’ottica di un possibile scambio con Nikola Milenkovic, eventualità, questa, respinta con forza dai viola.