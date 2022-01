Ex obiettivi: tra Lucca e il Sassuolo c’è di mezzo… Mlakar?

Il possibile approdo di Lorenzo Lucca al Sassuolo apre le porte al ritorno in Italia dell'ex baby viola

Il Sassuolo è in forte pressing su Lorenzo Lucca, l'attaccante classe 2000 del Pisa accostato anche alla Fiorentina nei mesi scorsi. I neroverdi hanno aperto la trattativa col club nerazzurro e sperano di riuscire a chiudere subito l'acquisto. Dall'altra parte il Pisa non vuol farsi trovare impreparato e lavora su un doppio fronte per l'eventuale sostituzione: uno porta a George Puscas del Reading. L'altro riguarda invece una vecchia conoscenza della Fiorentina (Primavera) come Jan Mlakar, punta classe '98 oggi all'Hajduk Spalato. Lo riporta tuttomercatoweb.com.