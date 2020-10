Ex obiettivi, Torreira: “Atletico club di grandi uruguaiani, voglio ambientarmi presto”

Niente Lucas Torreira per i viola: alla fine il centrocampista uruguaiano ha salutato l’Arsenal ma non per arrivare a Firenze, bensì a Madrid. L’ex Samp, infatti, è il nuovo regista dell’Atletico Madrid, dove trova anche il connazionale Luis Suarez: “Ci sono stati tanti giocatori uruguaiani che hanno scritto la storia qui – racconta al media ufficiale dei colchoneros -, penso a Forlan o a Godin, adesso ci siamo io, Suarez, Gimenez. Il calcio di Simeone è molto simile a quello che giochiamo in Nazionale, spero di ambientarmi presto e dare tutto per questo grande club“.