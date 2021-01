Ex obiettivi, Scamacca lascia il Genoa. Ma alla fine… se lo tiene il Sassuolo

Sky Sport, nell’annunciare l’imminente passaggio al Genoa di Mbaye Niang, dà conto anche della situazione relativa all’attaccante che gli farà posto, ovvero Gianluca Scamacca. Il giovane centravanti italiano, che per settimane è stato avvicinato alla Fiorentina, sembrava destinato alla Juventus via Sassuolo, ma alla fine i neroverdi, complici le non perfette condizioni di Caputo e Defrel, sarebbero intenzionati a tenerlo nella rosa di De Zerbi.

Mercato chiuso? In ogni caso, noi continuiamo ad aggiornarvi passo passo: clicca qui