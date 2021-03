Ex obiettivi: S. Inzaghi incensa Caicedo. “Giocatore fondamentale”

Non sarà un super-bomber da 15/20 gol a stagione (ma, del resto, non è che ce ne siano molti in giro) ma in questi ultimi anni il suo contributo alla causa laziale l’ha dato eccome. Segnando, spesso, reti pesanti e decisive. Come ieri pomeriggio contro il Crotone: Felipe Caicedo, uno dei nomi accostati alla Fiorentina durante il mercato di gennaio, è tornato al gol in una gara assai complicata per i colori biancocelesti, come ha detto lo stesso Simone Inzaghi nel post-partita. “E’ un grande professionista, persona seria, e si fa trovare pronto in ogni occasione quando viene chiamato in causa. Tra gennaio e febbraio ha avuto qualche problema fisico ma adesso sta tornando in condizione. E contro il Crotone si è visto, considerando il gol importantissimo che ha segnato“.