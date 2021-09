Ex obiettivi, Messias: “Io al Milan? Bisogna credere nei propri sogni”

L'attaccante ex Crotone racconta cosa ha provato una volta arrivato nel club rossonero

Era stato accostato anche alla Fiorentina quest'estate, poi negli ultimi giorni di mercato la posizione di Junior Messias si è sbloccata ed il brasiliano dal Crotone è approdato al Milan. Durante un'intervista con la televisione del club rossonero, l'attaccante mancino ha detto: "Bisogna sempre credere nei propri sogni e sacrificarsi, perché la vita non regala niente. Occorre sperare sempre, andare avanti e mai mollare perché non è mai tardi. Io sono arrivato al Milan a 30 anni: nella vita tutto è possibile. Ho pensato sempre gradino dopo gradino e questa è stata la mia forza: quando pensi che non ce la fai bisogna dare il doppio di quello che riesci a fare".