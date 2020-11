Ex obiettivi, Mandzukic torna in Spagna: ecco il club che ha soddisfatto le sue richieste

Manca solo l’ufficialità, ma Mario Mandzukic sarà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Celta Vigo. Tutto fatto con l’attaccante croato che torna a giocare in Spagna dopo aver indossato, sempre nella Liga, la maglia dell’Atletico Madrid dal 2014 al 2015. Ora il ritorno per cercare di risollevare la stagione del Celta che ha soli 7 punti in classifica e naviga nella burrascose acque della zona retrocessione. Nella scorsa sessione di mercato, Mandzukic era stato a un passo dal tornare in Italia per vestire la maglia della Fiorentina. Prima di allora aveva giocato in Qatar vestendo la maglia dell’Al-Duhail. (Sport Mediaset)

