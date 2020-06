La Lazio si assicura Kumbulla: al Verona quasi 30 milioni

27/28 milioni, una cifra che mai Lotito aveva sborsato per un giocatore. La Lazio si assicura Marash Kumbulla, difensore del Verona che anche la Fiorentina aveva seguito a lungo. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, la Lazio ha sorpassato tutti e nella giornata di ieri ha praticamente chiuso con il presidente Setti e il ds D’Amico che sono piombati ieri pomeriggio nel quartier generale biancoceleste. Dalle 17 alle 21, un meeting di 4 ore al quale ha partecipato anche il ds Tare. Il Verona partiva da una richiesta di 35 milioni e non sembrava disposto a scendere sotto ai 30. Si dovrebbe chiudere a 27-28 grazie all’inserimento di un paio di calciatori che orbitano tra Lazio e Salernitana (anche l’ex primavera viola Maistro).