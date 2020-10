Ex obiettivi, Higuain: “Avevo perso la voglia di giocare a calcio, a Miami l’ho ritrovata”

La Fiorentina ci aveva anche pensato durante l’ultima sessione di calciomercato, ma forse è stato meglio che l’eventuale trattativa tra i viola e Gonzalo Higuain non sia mai partita. In un’intervista alla CBS, infatti, il centravanti argentino ha fatto capire chiaramente che non ne voleva più sapere del calcio europeo:

A Miami sto riassaporando quella voglia di giocare a calcio che ormai in Europa avevo perso. C’è troppa pressione mediatica e ad ogni singola partita devi dimostrare che vali qualcosa. Ormai mi stavo spazientendo, non potevo più godermi il mio lavoro, non ce la facevo nemmeno ad allenarmi. Adesso a Miami è come se fossi tornato bambino.