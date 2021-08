Ex obiettivi: dopo meno di un anno, Rog si rompe lo stesso crociato

Il centrocampista croato ha subito ieri in amichevole un gravissimo infortunio

La Fiorentina lo aveva seguito nell'estate 2019, quando cercava un sostituto del partente Veretout. In quell'occasione, però, Marko Rog scelse di approdare al Cagliari, club dove milita tuttora, ma in cui non è stato molto fortunato. Il centrocampista croato, infatti, in occasione dell'amichevole giocata ieri dai sardi contro l'Augsburg, si è rotto nuovamente il crociato destro, operato proprio lo scorso dicembre dopo lo stop patito in campionato. Adesso riecco l'incubo, con Rog che dovrà ricominciare da capo, sostenendo una nuova operazione e la seguente riabilitazione.