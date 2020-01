Ex Ds Livorno: “Soltanto molti soldi possono sbloccare la trattativa per Duncan”

L’ex Direttore Sportivo del Livorno Elio Signorelli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole a proposito dell’interessamento della Fiorentina per Alfred Duncan:

Non so se il Sassuolo se ne priverà vista la posizione non ottimale in classifica. A Livorno in passato ci ha aiutato moltissimo, è un giocatore forte sia nella fase di possesso che in quella difensiva. Soltanto molti soldi possono sbloccare la trattativa, è una situazione complicata. Duncan sarebbe felice di trasferirsi a Firenze.