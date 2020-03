Europeo rinviato, ci siamo: i primi risultati dal meeting di Nyon

Europeo spostato a giugno 2021, campionati nazionali da chiudere entro l’estate (evoluzione del coronavirus permettendo). È quanto emerge dalla giornata di Nyon, riporta dove la Uefa ha in programma una serie di incontri in videoconferenza (non dal vivo, per osservare le disposizioni sul contenimento del coronavirus) con tutti i principali soggetti del mondo del calcio. Dopo la giornata di oggi, si legga su gazzetta.it, saranno creati due gruppi di lavoro: uno che discuterà dei calendari (da capire anche il destino di Champions ed Europa League), l’altro delle questioni finanziarie.

La prima delle tre conference call – quella con le leghe – è terminata poco dopo mezzogiorno, ora toccherà alle federazioni, e poi il via a un Esecutivo straordinario che potrebbe già ufficializzare le prime decisioni importanti.

Resta da risolvere la questione economica (la perdita in caso di rinvio del torneo è stimabile tra i 250 e i 300 milioni di euro) e naturalmente c’è da ipotizzare un nuovo calendario degli impegni per le nazionali, tenendo conto della Nations League maschile (resisterà?) e dell’Europeo femminile previsto per il 2021. C’è la data ufficiale: si comincerà l’11 giugno 2021.