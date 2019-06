Ha preso il via alle 18.30 la 22° edizione dell’Europeo Under 21, che si svolgerà in Italia e San Marino e ha visto la gara inaugurale tra Polonia e Belgio, terminata con un rocambolesco 3-2 per i polacchi, con gol del neo-viola Zurkowski. Alle 21 esordiranno gli azzurrini di Di Biagio, a Bologna contro la temibile Spagna, con Chiesa titolare nel tridente d’attacco.