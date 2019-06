Europei Under 21: due nuovi acquisti viola si affrontano e uno va pure in gol

Dopo sei mesi davvero difficili, Jacob Rasmussen ha chiuso col sorriso la sua stagione sportiva. Il difensore ex-Empoli, infatti, ha segnato in Danimarca-Serbia, gara valevole per l’Europeo Under 21, la rete del 2-0, giocando peraltro una buona prova [CLICCA]. Tra le fila opposte, invece, c’era come terzino sinistro Aleksa Terzic, primo acquisto ufficiale dell’era Commisso, o meglio ultimo di quella dei Della Valle. Entrambi sono attesi nella seconda parte del ritiro estivo da Vincenzo Montella per essere valutati.

