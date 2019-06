Euro U21 da dimenticare per Milenkovic: Serbia a zero punti ed eliminata

La Serbia Under 21 con in campo Nikola Milenkovic esce sconfitta (pesantemente) anche dalla sfida contro la Germania e così dopo due brutte prestazioni ufficializza la propria eliminazione dall’Europeo. Sonora la caduta contro i giovani teutonici quest’oggi: 6-1 e secondo stop, che ha seguito quello rimediato con l’Austria per 2-0, ed ultimo posto in graduatoria. Il difensore viola, dunque, in attesa dell’ultimo ormai inutile incontro contro la Danimarca, saluta la competizione con due prove giocate sottotono da titolare.