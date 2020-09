Europa League, Milan al playoff. Ma che sofferenza col Bodoe/Glimt

Come da pronostico, il Milan batte il Bodoe/Glimt ed accede al playoff di Europa League dove ad aspettare i rossoneri saranno i portoghesi del Rio Ave. Ma il Diavolo, orfano del suo leader e trascinatore Zlatan Ibrahimovic (fermato dal Covid) ha faticato non poco per ottenere il pass di qualificazione, considerando che era andato in svantaggio al 15′. Ci hanno pensato Calhanoglu – doppietta – e il giovane Colombo a rimettere le cose a posto, prima del 3-2 finale siglato dai norvegesi, che salutano la manifestazione continentale a testa alta.

TUTTE LE NEWS DEL CALCIO ESTERO SU NUMERICALCIO.IT