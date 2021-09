Euro2022 Femminile, il montepremi raddoppia

Approvato dal Comitato Esecutivo UEFA un aumento dei premi per le squadre partecipanti ad Euro2022, con bonus aggiuntivi

Nella giornata di ieri il Comitato Esecutivo UEFA, si è riunito a Chişinău, in Moldavia, ed ha approvato l'aumento del montepremi per tutte le squadre femminili che parteciperanno ad Euro2022. Oltre ad un nuovo modello di distribuzione, prima della finale dell'Europeo in Inghilterra nell'estate del 2022. Le 16 squadre qualificate si divideranno ben 16 milioni di euro, il doppio rispetto a UEFA Women's Euro 2017 in Olanda. La distribuzione prevede un premio garantito e bonus aggiuntivi in base ai risultati raggiunti durante il torneo. Inoltre, per la prima volta, è stato approvato anche un programma di benefit per i club. Si tratterebbe di un'offerta pari a 4,5 milioni di euro ai club europei che permetteranno alle giocatrici di disputare la fase finale del torneo e di contribuire al suo successo. Questo quanto riportato dall'ANSA.