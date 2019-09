Euro 2020: Hancko titolare nella Slovacchia schiantata dalla Croazia di Badelj e Rebic

In campo nel Gruppo E, Slovacchia e Croazia si sono sfidate questa sera in occasione delle qualificazioni ad Euro 2020. A sorridere è la compagine vicecampione del Mondo, che ha vinto per 4-0 grazie alle reti di Vlasic, Perisic, Petkovic e Lovren. In campo per 90′ nella Nazionale di casa David Hancko, terzino sinistro di proprietà della Fiorentina in prestito allo Sparta Praga, mentre negli ospiti Milan Badelj è entrato a 8′ dalla fine. Titolare nella Croazia il neo-milanista ed ex viola Ante Rebic.