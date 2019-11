Euro 2020, ecco le possibili avversarie dell’Italia. Domani i sorteggi

Urna 1: Belgio, ITALIA (ospitante), Inghilterra (ospitante), Germania (ospitante), Spagna (ospitante), Ucraina.

Urna 2: Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda (ospitante) Russia (ospitante).

Urna 3: Portogallo, Turchia, Danimarca (ospitante), Austria, Svezia, Repubblica Ceca Urna 4: Galles, Finlandia, vincente spareggio A (Islanda-Bulgaria-Ungheria-Romania), vinc. spar. B (Bosnia Herzegovina, Slovacchia, Irlanda del Nord, Eire), vinc. spar. C (Scozia, Norvegia, Serbia, Israele), vinc. spar. D (Georgia, Macedonia, Kosovo, Bielorussia)

Questi i possibili incroci, riportati dall’Ansa, per l’Italia di Roberto Mancini, che non potrà naturalmente capitare con nessuna delle squadre della propria fascia. Gli azzurri, sicuri di giocare le tre partite del proprio girone a Roma in questa manifestazione itinerante, devono guardarsi dalla combinazione che li abbinerebbe a Francia, Portogallo e Galles, mentre sarebbero ben lieti di essere accoppiati a Svizzera, Austria e Finlandia.

Dalle possibili avversarie sono escluse anche le altre nazionali ospitanti, Olanda, Russia e Danimarca. Appuntamento domani alle ore 18.00 per scoprire le tre avversarie di Chiesa (Castrovilli?) e compagni.

